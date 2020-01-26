Туркменистан примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Ташкенте

Туркменистан примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США, которая состоится 3 февраля в Ташкенте. Об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Он отметил, что в ходе переговоров в формате «С5+1» намечено обсудить вопросы развития регионального партнерства в экономике, энергетике, противодействии терроризму, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности и тор­говле людьми. Особо внимание будет уделено вопросам содействия нормализации положения в Афганистане. По итогам переговоров стороны примут совместный документ.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность консультативных встреч в формате «С5+1». Глава государства также подчеркнул необходимость использования всех возможностей для развития партнерства между странами Центральной Азии и США.

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