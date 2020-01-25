В Ашхабаде подписано соглашение о строительстве линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан В Ашхабаде состоялось подписание соглашения между Министерством энергетики Туркменистана и компанией «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» о сотрудничестве в строительстве линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Документ предусматривает строительство на первом этапе линии электропередачи напряжением 220 киловольт до туркмено-афганской границы по маршруту Марыйская ГЭС – афганский город Герат. Реализация этого соглашения позволит увеличить объемы экспорта туркменской электроэнергии и создаст предпосылки для формирования электроэнергетической отрасли в Афганистане. Компания «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» является дочерним предприятием компании «Çalyk Holding» – давнего партнера Туркменистана в области развития электроэнергетики. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 01.01.2020 ПО ПУТИ ПРОЦВЕТАНИЯ Новогоднее обращение президента Туркменистана к народу страны



