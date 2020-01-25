|25.01.20 08:20
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В Ашхабаде подписано соглашение о строительстве линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан
В Ашхабаде состоялось подписание соглашения между Министерством энергетики Туркменистана и компанией «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» о сотрудничестве в строительстве линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.
Документ предусматривает строительство на первом этапе линии электропередачи напряжением 220 киловольт до туркмено-афганской границы по маршруту Марыйская ГЭС – афганский город Герат. Реализация этого соглашения позволит увеличить объемы экспорта туркменской электроэнергии и создаст предпосылки для формирования электроэнергетической отрасли в Афганистане.
Компания «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» является дочерним предприятием компании «Çalyk Holding» – давнего партнера Туркменистана в области развития электроэнергетики.
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