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25.01.20 08:20

В Ашхабаде подписано соглашение о строительстве линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан

В Ашхабаде состоялось подписание соглашения между Министерством энергетики Туркменистана и компанией «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» о сотрудничестве в строительстве линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Документ предусматривает строительство на первом этапе линии электропередачи напряжением 220 киловольт до туркмено-афганской границы по маршруту Марыйская ГЭС – афганский город Герат. Реализация этого соглашения позволит увеличить объемы экспорта туркменской электроэнергии и создаст предпосылки для формирования электроэнергетической отрасли в Афганистане.

Компания «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» является дочерним предприятием компании «Çalyk Holding» – давнего партнера Туркменистана в области развития электроэнергетики.

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