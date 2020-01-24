Туркменистан представлен на Фестивале разнообразия культур в Париже

В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, прошел Фестиваль разнообразия культур, на котором был представлен и Туркменистан. Акция была инициирована секретариатом и клубом послов при ЮНЕСКО и посвящена 75-летию образования данного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Среди красочных стендов многих стран выставка, организованная туркменской дипломатической миссией, привлекала внимание ярким колоритом национального декоративно-прикладного искусства и аппетитными ароматами туркменского дастрахана. Большой интерес участников и гостей фестиваля вызвали ковры ручной работы, традиционная одежда, ювелирные изделия и сувениры. Удачно дополнила экспозицию дегустация блюд национальной кухни.

На церемонии открытия Фестиваля разнообразия культур присутствовали руководство и представители секретариата ЮНЕСКО, дипломатический корпус, аккредитованный при ЮНЕСКО и во Франции, государственные и общественные деятели, СМИ.

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