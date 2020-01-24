Президент Туркменистана провел совещание по развитию энергетической отрасли страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам повышения эффективности энергетической отрасли Туркменистана и прокладки линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

Во встрече приняли участие вице-премьер Чарымырат Пурчеков и министр энергетики Мырат Артыков. В ходе совещания вице-премьер представил на рассмотрение главы государства предложение о создании Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан – Афганистан – Пакистан, в целях успешной реализации этого и других энергетических проектов.

Подчеркнув важность проекта ТАП, глава государства одобрил выдвинутое предложение и принял решение назначить Мырата Артыкова руководителем нового управления, освободив от должности министра энергетики. Гурбангулы Бердымухамедов распорядился сформировать штат новой структуры из квалифицированных сотрудников и незамедлительно приступить к работе.

Глава государства также сообщил о решении возложить временное исполнение обязанностей министра энергетики на вице-премьера Пурчекова и подписал соответствующий документ.

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