В Ашхабаде прошла встреча представителей туркменского и германского бизнеса

В Ашхабаде представители деловых кругов Туркменистана и Германии обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем наращивании торгово-экономического сотрудничества, а также активизации контактов между предпринимательскими сообществами двух государств. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в области здравоохранения, сельского хозяйства и транспортных услуг.

На встрече было отмечено, что Туркменистан рассматривает Федеративную Республику Германия как одного из основных экономических партнеров. На протяжении долгого времени крупные немецкие компании успешно работают в Туркменистане в различных сферах.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и компанией «Commit Project Partners».

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