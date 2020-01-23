В Ашхабаде обсудили ход выполнения Туркменистаном обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В нём приняли участие представители Меджлиса (парламента), министерств, отраслевых ведомств и общественных организаций.

На заседании были обсуждены вопросы реализации гуманитарных инициатив, выдвинутых президентом Гурбангулы Бердымухамедовым на Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» и выполнения документов, подписанных в ходе этого форума.

Участники заседания также подвели итоги работы Межведомственной комиссии в 2019 году, а также обсудили перспективные задачи. Особое внимание было уделено вопросам совершенствования правовой сферы страны, реализации международных обязательств в области прав и свобод человека, разработки проектов национальных программ и планов действий.

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