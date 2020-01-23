В Будапеште состоялось заседание туркмено-венгерской межправительственной комиссии

В Будапеште состоялось четвертое заседание Межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. В заседании приняли участие руководители и представители ведущих министерств и отраслевых ведомств, а также представители деловых кругов двух государств.

Стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в области развития цифровой экономики, промышленности, транспорта, коммуникаций, образования, здравоохранения и других сфер сотрудничества. По итогам переговоров стороны договорились провести пятое заседание межправкомиссии в 2021 году в Туркменистане. Были также подписаны ряд соглашений и протокол четвертого заседания комиссии.

Также в рамках работы межправкомиссии состоялся туркмено-венгерский бизнес-форум, в котором приняли участие туркменские и венгерские предприниматели. На полях бизнес-форума прошли двусторонние встречи представителей венгерских компаний с членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, в ходе которых были обсуждены совместные проекты.

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