Представитель телеканала «Евроньюс» был принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с главным директором по развитию бизнеса, членом исполнительного комитета информационного телеканала «Евроньюс» Роландом Николаоу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в области подготовки информационных материалов с использованием передовых телерадиовещательных технологий.

Стороны обменялись мнениями о подготовке специальных рубрик, связанных с празднованием в Туркменистане 25-летия постоянного нейтралитета страны, включая проведение международной конференции высокого уровня, которая состоится в Ашхабаде 11-12 декабря 2020 года.

Стороны также обсудили крупные спортивные соревнования, которые пройдут в Туркменистане, и возможности обмена опытом в области подготовки материалов по культуре и истории.

Гость поблагодарил туркменскую сторону за интерес к развитию сотрудничества с «Евроньюс» и отметил важность предстоящих в текущем году в Туркменистане мероприятий, посвященных 25-летию туркменского нейтралитета.

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