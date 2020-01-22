|22.01.20 08:27
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Глава парламента Туркменистана приняла верительные грамоты от посла Республики Кипр
Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Кипр в Туркменистане Андреаса Зиноноса.
В ходе состоявшейся беседы дипломат был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также с приоритетными социально-экономическими проектами, реализуемыми в стране. Отдельной темой диалога стала законотворческая деятельность Меджлиса. В этой связи стороны высказались за активизацию межпарламентских связей как важного фактора расширения двусторонних отношений.
В завершение встречи руководитель национального парламента вручила послу в подарок книгу президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».
В тот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Туркменистане был принят в МИД Туркменистана, где состоялось обсуждение различных направлений двустороннего сотрудничества.
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