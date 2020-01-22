Глава парламента Туркменистана приняла верительные грамоты от посла Республики Кипр

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Кипр в Туркменистане Андреаса Зиноноса.

В ходе состоявшейся беседы дипломат был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также с приоритетными социально-экономическими проектами, реализуемыми в стране. Отдельной темой диалога стала законотворческая деятельность Меджлиса. В этой связи стороны высказались за активизацию межпарламентских связей как важного фактора расширения двусторонних отношений.

В завершение встречи руководитель национального парламента вручила послу в подарок книгу президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

В тот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Туркменистане был принят в МИД Туркменистана, где состоялось обсуждение различных направлений двустороннего сотрудничества.

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