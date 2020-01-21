Новый турецкий посол вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Туркменистане Тогана Орала.

В ходе встречи глава Туркменистана и турецкий полпред обменялись мнениями по ключевым направлениям развития межгосударственного партнерства, выстраиваемого на принципах взаимной выгоды. В числе приоритетных направлений взаимодействия были названы торгово-экономическая сфера, энергетика, строительная индустрия, текстильная промышленность, транспортно-коммуникационный сектор. В этой связи была отмечена роль Межправительственной туркмено-турецкой комиссии и совместного Делового совета как действенных механизмов расширения и диверсификации эффективного партнерства.

Также стороны подчеркнули, что Туркменистан и Турция эффективно взаимодействуют в формате региональных и международных организаций, демонстрируя совпадение или схожесть позиций по актуальным вопросам современности.

© TURKMENISTAN.RU, 2020