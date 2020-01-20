Запущен сайт, посвященный 25-летию нейтралитета Туркменистана

В Туркменистане запущен сайт международной конференции «Политика нейтралитета и ее роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которая состоится 11-12 декабря 2020 года в Ашхабаде.

Официальный ресурс предстоящего форума высокого уровня, посвященного 25-летию туркменского нейтралитета, разработан МИД Туркменистана на туркменском, английском и русском языках.

Сайт позволяет пользователям, обратившись по адресу www.neutrality.gov.tm, узнать подробности о международном форуме, его рабочую программу, а также общие сведения о Туркменистане – приоритетах внешней политики страны и стратегии развития.

На веб-сайте можно подать электронную заявку на участие в конференции, заполнив соответствующую форму и после обработки персональных данных зарегистрироваться онлайн.

Помимо новостной ленты, имеется также фотогалерея, представляющая визуальную информацию о событиях международной жизни страны и архив публикаций. Предусмотрены возможность открытия пользователями «личного кабинета» на сайте и обратная связь, с помощью которой можно отправить в оргкомитет конференции электронные сообщения, вопросы, запросы, рекомендации и предложения.

Удобная структура и современный дизайн нового интернет-ресурса делают его навигацию максимально простой, быстрой и удобной для пользователей.

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