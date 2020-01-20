На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 30 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 30 сделок на 76 миллионов 509 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Швейцарии закупили дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полипропилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы стал предметом сделок бизнесменов из Российской Федерации. Помимо этого, коммерсантам из Казахстана, России и Турции были реализованы швейные и трикотажные изделия, газобетонные блоки, пряжа хлопчатобумажная и хлопковое волокно.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, Канады, ОАЭ и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на 3 миллиона 722 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на 636 тысяч манатов.

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