|19.01.20 08:29
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Российский летчик-космонавт встретился с ашхабадскими школьниками
Российский летчик-космонавт, герой России Юрий Батурин посетил туркмено-российскую школу имени А.С. Пушкина в Ашхабаде.
В рамках поездки в Ашхабад, организованной посольством РФ в Туркменистане, Ю. Батурин принял участие в открытии фотографической и книжной выставки, посвященной 60-летию отряда космонавтов СССР, и передал в школьный музей экспонаты, связанные с деятельностью героя России и Туркменистана, летчика-космонавта Олега Кононенко.
Также в актовом зале школы Юрий Батурин прочел школьникам лекцию об истории развития и перспективах космонавтики, а также ответил на вопросы учеников. От имени школы российскому летчику-космонавту был подарен комплект праздничной одежды туркменского старейшины – белая папаха и красный халат.
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