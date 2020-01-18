Делегация Туркменистана провела переговоры с президентом Международной федерации тенниса в Лозанне

Делегация Туркменистана во главе с министром спорта и молодежной политики Туркменистана Даянчем Гулгельдиевым провела в Лозанне переговоры с президентом Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти.

Стороны обсудили вопросы проведения в июне 2020 года в Ашхабаде турнира Кубка Дэвиса в IV группе региональной зоны Азии и Океании. По итогам переговоров стороны подписали соответствующее соглашение о проведении этого турнира в Туркменистане.

Также стороны рассмотрели вопросы подписания меморандума о взаимопонимании между Федерацией тенниса Туркменистана и Международной федерацией тенниса, а также вопросы организации визита президента Международной федерации тенниса в Туркменистан.

Дэвид Хаггерти в ходе встречи отметил, что удовлетворен уровнем сотрудничества с Туркменистаном и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия в данном направлении.

Туркменская делегация также провела переговоры в Лозанне с президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов Робином Митчеллом и представителями Международного олимпийского комитета.

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