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18.01.20 08:31

Kawasaki будет консультировать «Туркменгаз» в управлении заводом по производству бензина из газа

Японская компания Kawasaki Heavy Industries будет консультировать госконцерн «Туркмегаз» в управлении заводом по производству синтетического бензина из природного газа в Ахалском велаяте (области). Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление, на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Государственному концерну «Туркменгаз» заключить с японской компанией Kawasaki Heavy Industries контракт на оказание консалтинговых услуг в управлении данным заводом.

 Японская Kawasaki Heavy Industries вместе с турецкой Rоnesans Turkmen участвовала в строительстве Ахалского завода, который был сдан в эксплуатацию в июне 2019 года. Проектная мощность предприятия стоимостью 1,7 миллиарда долларов - 600 тысяч тонн синтетического бензина марки ECO-93, 12 тысяч тонн дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа в год.

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