Журнал «Форум плюс» об истории виноградарства в Туркменистане

«Семь тысяч лет виноградарства» – так называется статья журналиста Руслана Мурадова в очередном выпуске журнала «Форум плюс», который издается в Москве при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

Как отмечается в публикации, история виноградарства в Туркменистане уходит в глубь тысячелетий. Известный русский ученый-ботаник, академик Николай Вавилов указывал на значение Западного Копетдага как одного из основных мировых центров происхождения культурных растений, в том числе винограда. И это неоднократно подтверждали своими исследованиями археологи.

Так, древние люди, жившие в верховьях Мургаба, в районе современной туркмено-афганской границы, были хорошо знакомы с виноградом. Там найдены керамические сосуды с орнаментом в виде виноградных гроздей, датированные эпохой энеолита. Зерна винограда были обнаружены на городище Намазга-депе, расположенном в ста километрах к востоку от Ашхабада. Данный факт говорит о том, что виноград употреблялся в пищу уже тогда, почти семь тысяч лет назад. В ходе раскопок Гонур-депе – столичного поселения Маргианы эпохи бронзы – также были выявлены следы того, что жившие здесь люди занимались виноделием. Сведения об этом содержатся в трудах древних греческих и римских авторов, описывавших Гирканию, занимавшую плодородный оазис в юго-восточной части Прикаспия (ныне – территория Юго-Западного Туркменистана), а также Парфию.

В ходе раскопок древней Нисы под Ашхабадом был найден большой склад для вина, где находилось около 500 глиняных бочек. Но знаменит этот склад замечательным собранием текстов, написанных на черепках на парфянском языке. В основном они содержат общие сведения о принятом на хранение вине – его количестве, происхождении (с какого оно виноградника), а также должность, имя и место жительства поставщика.

Сегодня туркменские виноделы используют в основном два сорта – тербаш и гараузюм ашхабадский. Из них готовят десертные, крепкие и сладкие вина разных марок, они же используются для сушки изюма.

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