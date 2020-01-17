В Ашхабаде отметили объявление национального девиза 2020 года

В Ашхабаде состоялось торжественное мероприятие, посвященное девизу 2020 года - «Туркменистан – родина Нейтралитета».

Как отмечалось в ходе встречи, внешнеполитический курс Ашхабада, способствует эффективному взаимодействию туркменского государства со всеми странами и международными организациями во имя укрепления всеобщего мира.

Выступавшие подчеркнули, что девиз 2020 года неразрывно связан с гуманистическими принципами, которые лежат в основе внутренней и внешней политики Туркменистана. Дав высокую оценку принципам позитивного нейтралитета Туркменистана, участники встречи отметили, что избранная Ашхабадом модель внешнеполитического курса органично соответствует менталитету туркменского народа, его историческим и культурным традициям, а также объективным реалиям современного мира.

Выступления участников мероприятия чередовались с творческими посвящениями девизу 2020 года, подготовленными артистами столичных театров, песенно-танцевальными коллективами и эстрадными исполнителями.

© TURKMENISTAN.RU, 2020