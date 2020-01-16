В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой офиса ЮНЕП по Центральной Азии

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с руководителем офиса Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по Центральной Азии Айдай Курмановой, прибывшей в Ашхабад для участия в международной конференции, посвященной 25-летию туркменского нейтралитета.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления и перспективы взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды, изменения климата, экономии ресурсов и «зеленой экономики».

Стороны уделили особое внимание проблемам развития сотрудничества между ЮНЕП и Туркменистаном, в частности, по вопросам реализации совместных проектов в области достижения Целей устойчивого развития.

В рамках визита в Туркменистан также состоялась встреча главы регионального офиса ЮНЕП с руководителями Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, и Института Каспийского моря.

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