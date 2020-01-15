Президент Туркменистана принял участие в международной конференции, посвященной 25-летию туркменского нейтралитета

В Ашхабаде состоялась международная конференция «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», посвященная празднованию в 2020-м году 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. В торжественном открытии конференции принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В работе форума приняли участие руководители и представители правительства Туркменистана, региональные руководители международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, а также главы дипломатического корпуса, аккредитованного в Ашхабаде, местные и иностранные журналисты.

Выступая на открытии конференции, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан избрал модель развития, которую назвали позитивным нейтралитетом, и сформулировал ее фундаментальные положения. В числе этих положений – миролюбие, невмешательство в дела других государств, уважение их суверенитета и территориальной целостности, неучастие в международных военных организациях и договорах. Глава государства также подчеркнул, что Туркменистан является надежным союзником и эффективным партнером ООН в деле сохранения и поддержания политической стабильности в регионе, развития добрососедства, дружбы и сотрудничества.

На форуме также выступили глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд, временный поверенный в делах представительства Европейского союза в Туркменистане Любомир Фреборт и другие.

В выступлениях был отмечен уникальный характер политики нейтрального Туркменистана, направленной на достижение глобальных целей по поддержанию стабильности, экономического роста и безопасности исключительно мирным путем при скоординированных действиях всех участников международного сообщества.

После церемонии открытия международная конференция «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» продолжилась в МИД Туркменистана в формате пленарных заседаний.

В ходе конференции были также подписаны годовые рабочие планы на 2020 год по сотрудничеству между структурными подразделениями ООН и рядом ведомств Туркменистана.

В завершение заседания участники приняли обращение к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В нем, в частности, отражен призыв продолжить всестороннюю поддержку сотрудничества ООН с нейтральными государствами в целях более широкого использования принципов нейтралитета и превентивной дипломатии, обеспечения международной безопасности и устойчивого развития.

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