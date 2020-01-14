Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового посла Ирана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в Туркменистане Гулам-Аббаса Арбаб-Халеса, который вручил главе государства верительные грамоты.

В ходе беседы туркменский президент и полномочный представитель дружественной страны обсудили приоритетные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций и в первую очередь ООН. В этой связи было подчеркнуто значение отмечаемой в этом году знаменательной даты – 25-летия туркменского нейтралитета.

Президент Туркменистана и иранский посол также обсудили вопросы расширения взаимодействия в гуманитарной сфере. Стороны высказались за активизацию гуманитарного партнерства, чему содействуют международные выставки и научные конференции, проводимые в Туркменистане и Иране.

В завершение встречи туркменский лидер и иранский дипломат выразили уверенность в поступательном развитии отношений дружбы между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

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