На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 29 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 29 сделок на 10 миллионов 433 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов закупили осветительный керосин, выработанный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, и серу техническую производства госконцрена «Туркменгаз».

Бизнесмены из России приобрели полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы. Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции и Сербии были реализованы сухой экстракт солодкового корня, хлопок-волокно и улюк.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности на сумму 29 миллионов манатов.

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