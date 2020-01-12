Туркменистан в 2020 году присоединится к ряду конвенций и соглашений

В 2020 году Туркменистан присоединится к ряду международных конвенций и многосторонних соглашений. Об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, Ашхабад в этом году планирует подписать Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, Европейское соглашение о международных автомагистралях, Стокгольмскую конвенция о стойких органических загрязнителях, поправку к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения и Договор о патентном праве.

Вице-премьер отметил, что Туркменистан в настоящее время является участником 152 многосторонних международных документов, в числе которых 133 конвенции, принятые ООН и ее специализированными агентствами.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов одобрил представленные предложения и поручил главе туркменского внешнеполитического ведомства, в соответствии с законодательством Туркменистана и международными нормами, совместно с госучреждениями страны и международными организациями, провести соответствующую работу.

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