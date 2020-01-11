В Туркменистане создана межведомственная комиссия по развитию цифровой экономики

В целях решения задач, предусмотренных в «Концепции развития в Туркменистане цифровой экономики в 2019–2025 годах», в Туркменистане создана межведомственная комиссия. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В соответствии с документом создана межведомственная комиссия по развитию в Туркменистане цифровой экономики, утверждён ее состав и положение. Также, согласно постановлению главы государства, агентство «Туркменарагатнашык» («Туркменсвязь») Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана определено уполномоченным органом по развитию цифровой экономики.

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