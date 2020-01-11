|11.01.20 09:40
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Мэрия Ашхабада закажет частному предприятию строительство автомобильного тоннеля
В целях дальнейшего развития автодорожной инфраструктуры Ашхабада мэрия туркменской столицы закажет частному предприятию строительство в городе автомобильного тоннеля. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает мэрии Ашхабада заключить с индивидуальным предприятием «Нусай еллары» («Дороги Нисы») контракт на проектирование и строительство автомобильного тоннеля и четырех подземных пешеходных переходов на перекрестке проспектов Сапармурата Туркменбаши и Героя Туркменистана Атамырата Ниязова.
Документом предписано начать строительные работы в январе 2020 года и сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2020 года.
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