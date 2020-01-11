|11.01.20 08:29
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Туркменистан временно приостановил использование воздушного пространства Ирана
Агентство «Туркменховаеллары» («Туркменские авиалинии») временно приостановило полеты над территорией Ирана. Об этом сообщает сайт агентства.
Полеты приостановлены в соответствии с решением Европейской комиссии по безопасности полетов о прекращении использования воздушного пространства Ирана. В этой связи авиакомпания «Туркменистан» отменяет рейсы по маршруту Ашхабад – Абу-Даби – Ашхабад в период с 10.01.2020 года по 31.01.2020-го, а также по маршруту Ашхабад – Дубай – Ашхабад в период с 13.01.2020 года по 31.01.2020-го.
Ранее ряд зарубежных авиакомпаний уже прекратил полеты над Ираном в связи с крушением 8 января самолета Boeing «Международных авиалиний Украины» близ Тегерана. В связи с этой трагедией президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани.
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