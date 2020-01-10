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10.01.20 09:26

Туркменистан привлечет средства Саудовского фонда развития для строительства газопровода ТАПИ

Туркменистан привлечет средства Саудовского фонда развития для строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Государственному банку внешнеэкономической деятельности – получателю кредита от имени правительства Туркменистана – заключить с Саудовским фондом развития финансовое соглашение для финансирования проекта газопровода ТАПИ, а также осуществлять операции, связанные с вступлением его в силу.

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