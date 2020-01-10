Туркменистан привлечет средства Саудовского фонда развития для строительства газопровода ТАПИ Туркменистан привлечет средства Саудовского фонда развития для строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ разрешает Государственному банку внешнеэкономической деятельности – получателю кредита от имени правительства Туркменистана – заключить с Саудовским фондом развития финансовое соглашение для финансирования проекта газопровода ТАПИ, а также осуществлять операции, связанные с вступлением его в силу. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 01.01.2020 ПО ПУТИ ПРОЦВЕТАНИЯ Новогоднее обращение президента Туркменистана к народу страны



