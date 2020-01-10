Новый посол Ирана был принят в МИД Туркменистана

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Туркменистане Голамом Аббасом Арбабом Халесом.

Иранский посол поблагодарил туркменскую сторону за поздравления в связи с назначением на высокий дипломатический пост и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей между Туркменистаном и Ираном.

В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты туркмено-иранского сотрудничества, включая транспортно-транзитную сферу и культурно-гуманитарное взаимодействие между регионами двух государств-соседей. Стороны также отметили важность празднования в текущем году 25-летия нейтралитета Туркменистана и обменялись мнениями относительно роли Туркменского государства в поддержании мира, стабильности и экономического роста в регионе.

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