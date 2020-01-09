Президент Туркменистана проинспектировал ход модернизации объектов энергообеспечения Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по Ашхабаду, в ходе которой проинспектировал ход работ по модернизации энергосистем столицы.

В ходе поездки вице-премьер Чарымырат Пурчеков, курирующий вопросы развития электроэнергетической отрасли, доложил главе государства о работе по энергоснабжению возводимых в Ашхабаде новостроек, а также представил предложения по повышению надежности обеспечения столицы электричеством.

Также президент Гурбангулы Бердымухамедов заслушал отчет мэра Ашхабада Шамухаммета Дурдылыева о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Речь, в частности, шла о проведении тендера на строительство автомобильного тоннеля и пешеходного перехода на пересечении столичных проспектов в центре города.

© TURKMENISTAN.RU, 2020