Туркменистан по итогам 2019 года занял восьмое место в мире по дешевизне бензина

Туркменистан по итогам 2019 года попал в ТОП-10 стран с самым дешевым бензином. Так считает аналитический портал GlobalPetrolPrices.com.

Туркменским автомобилистам один литр бензина А-95 обходится в сумму 1,5 маната или $0,43. Среди государств-соседей Туркменистана в ТОП-10 также попали Иран - $0,11 за литр (2 место), Казахстан - $0,46 (9 место) и Азербайджан - $0,47 (10 место).

Также по версии GlobalPetrolPrices.com., в Узбекистане один литр бензина А-95 стоит $0,56 (18 место), в Киргизии — $0,62 (23 место), России - $0,74 (29 место), Белоруссии - $0,83 (38 место), Грузии - $0,90 (49 место), Молдавии - $1,09 (82 место) и Украине - $1,09 (93 место).

Всего в рейтинг вошли 164 государства. Самый дешевый бензин в мире в Венесуэле — $0,001 за литр, а самый дорогой — в Гонконге. Там литр бензина стоит $2,32.

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