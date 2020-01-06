На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 7 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 7 сделок на 11 миллионов 418 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из Великобритании закупили карбамид (ГК «Туркменхимия»), а бизнесмены из Киргизии – пряжу хлопчатобумажную. За манатные средства коммерсанты из России и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на 1 миллион 123 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на 201 тысячу манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 01.01.2020 ПО ПУТИ ПРОЦВЕТАНИЯ Новогоднее обращение президента Туркменистана к народу страны



