|06.01.20 09:01
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 7 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 7 сделок на 11 миллионов 418 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Великобритании закупили карбамид (ГК «Туркменхимия»), а бизнесмены из Киргизии – пряжу хлопчатобумажную.
За манатные средства коммерсанты из России и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на 1 миллион 123 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на 201 тысячу манатов.
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