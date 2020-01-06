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06.01.20 09:01

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 7 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 7 сделок на 11 миллионов 418 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании закупили карбамид (ГК «Туркменхимия»), а бизнесмены из Киргизии – пряжу хлопчатобумажную.

За манатные средства коммерсанты из России и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на 1 миллион 123 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на 201 тысячу манатов.

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