Врач из Германии стал почетным профессором туркменского медицинского университета

Доктору медицины из Германии Акселю Хаушильду присвоено звание почетного профессора Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева.

В своей речи на торжественной церемонии германский медик отметил, что с благодарностью принимает это звание, которое является высокой оценкой его клинической деятельности. «Присвоение мне столь почетного звания я рассматриваю как новый этап тесного взаимодействия с туркменскими коллегами», – подчеркнул профессор.

По его словам, Туркменистан занимает ведущие позиции по уровню развития сферы здравоохранения. Германский доктор особо отметил повышение качества и спектра оказываемых в стране медицинских услуг, популяризацию принципов здорового образа жизни, а также развитие спорта и физкультурного движения.

Аксель Хаушильд – известный в мире специалист в области дерматологии и онкологических заболеваний кожи. Он является членом руководящего комитета Европейского союза онкологов. Высокого звания почетного профессора туркменского медицинского университета доктор Хаушильд удостоен за личный вклад в развитие медицинской науки и активизацию сотрудничества в данной сфере между Германией и Туркменистаном.

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