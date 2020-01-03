В Туркменистане стартовал сезон зимнего отдыха школьников – традиционная церемония проводов учеников в оздоровительные центры страны прошла перед Дворцом детей и юношества в Ашхабаде.

Ребят провожали родители, педагоги, а также творческие коллективы студий дворца, исполнившие новогодние концертные номера. После этого вереница нарядных автобусов тронулась в путь, направляясь в здравницы, расположенные в Геокдере и других курортных местах страны, где школьников ожидают теплый прием и череда интересных событий, которыми будут наполнены зимние каникулы.

Для ребят подготовлена специальная программа, в которую вошли спортивные соревнования, творческие конкурсы, встречи с мастерами искусств, выездные экскурсии в музеи и театры, сценические представления, литературные чтения и многое другое. Также для отдыхающих детей будут организованы экскурсии в культурно-развлекательный центр «Алем» («Вселенная»), в парк аттракционов «Ашхабад» и к другим столичным достопримечательностям.

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