|02.01.20 09:48
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Воспитанникам детского дома Ашхабада вручены подарки от имени президента Туркменистана
В Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось новогоднее торжество, на котором воспитанникам детского дома были вручены подарки от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Популярные певцы и музыканты дали у сверкающей огнями елки большой праздничный концерт, в котором приняли участие Аяз баба (Дед Мороз), Гарпамык (Снегурочка) и другие сказочные персонажи. Радость воспитанников детского дома разделили почетные гости праздника – представители курирующих министерств, общественных организаций и мэрии Ашхабада.
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