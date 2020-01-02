Воспитанникам детского дома Ашхабада вручены подарки от имени президента Туркменистана В Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось новогоднее торжество, на котором воспитанникам детского дома были вручены подарки от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Популярные певцы и музыканты дали у сверкающей огнями елки большой праздничный концерт, в котором приняли участие Аяз баба (Дед Мороз), Гарпамык (Снегурочка) и другие сказочные персонажи. Радость воспитанников детского дома разделили почетные гости праздника – представители курирующих министерств, общественных организаций и мэрии Ашхабада. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 12.09.2019 ВПЕРЕД, С МОЛОДЕЖЬЮ! Выступление президента Гурбангулы Бердымухамедова на VI съезде Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули



