Семье первого ребенка, родившегося в Туркменистане в 2020 году, вручены подарки от президента страны

В первый день 2020 года от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова вручены подарки и переданы пожелания благополучия родителям первого ребенка, родившегося в Туркменистане в наступившем году. Малыш появился на свет в первые минуты нового года в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребёнка Ашхабада.

Как сообщили сотрудники центра, состояние здоровья мамы и новорожденного удовлетворительное. Мальчик родился весом 3 килограмма 610 граммов, рост – 52 сантиметра. Назвали ребенка Меканом. Счастливые родители – семья Аннаевых – выразили туркменскому лидеру признательность за социально ориентированную государственную политику по поддержке семьи и материнства и за заботу о подрастающем поколении.

Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребенка был открыт в Ашхабаде в 2015 году. Это крупнейшее медицинское учреждение страны объединяет основные направления науки и практики родовспоможения. Здесь также функционирует отделение раннего развития и ранней реабилитации – новое на общенациональном уровне направление в педиатрии.

© TURKMENISTAN.RU, 2020