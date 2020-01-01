Туркменистан встретил Новый год

Масштабными торжествами встретил Туркменистан новый, 2020 год. Традиционно, центром новогодних торжеств стала площадь перед ашхабадским культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселеная»), где установлена главная елка страны.

Здесь состоялось грандиозное праздничное шоу с участием популярных эстрадных артистов и творческих коллективов. Кульминацией праздника стал телемост, связавший туркменскую столицу с административными центрами всех велаятов (областей) страны. Эстафета прямых включений позволила увидеть, как в разных регионах страны жители отмечают Новый год.

Затем с новогодним обращением к народу Туркменистана в прямом эфире выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов, поздравивший жителей страны с наступлением нового, 2020 года.

В новогоднюю ночь праздничные торжества прошли во всех городах и селах страны. Красочные театрализованные представления, зажигательные концерты с участием эстрадных и цирковых исполнителей стали замечательным новогодним подарком жителям Туркменистана.

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