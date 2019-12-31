Космонавт Олег Кононенко поздравил президента и народ Туркменистана с Новым годом

В адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поступило поздравительное послание от летчика-космонавта Российской Федерации, Героя Туркменистана Олега Кононенко. Он поздравил главу государства и туркменский народ с наступающим Новым годом.

«Уверен, что под Вашим мудрым руководством будущий год будет также ознаменован великими свершениями и новыми трудовыми достижениями народа Туркменистана, что еще выше поднимет авторитет независимого и нейтрального Туркменского государства на международной арене», – отмечается в поздравлении.

Кононенко также подчеркнул, что, провожая уходящий год, каждый вспоминает самые значимые события, которые навсегда останутся в памяти. «Для меня таким событием стало присвоение мне звания Героя Туркменистана и вручение золотой медали «Алтын ай» («Золотая луна»). Эта высокая награда является символом моей неразрывной связи с Родиной, где прошли мои детство и юность, – пишет российский космонавт. «Пусть 2020 год станет годом стабильности, мира и благополучия! С Новым годом!», – говорится в поздравлении.

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