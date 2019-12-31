Главы Туркменистана и Киргизии обсудили по телефону вопросы развития двустороннего сотрудничества

В ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудили вопросы расширения двустороннего партнерства. Главы государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, пожеланиями здоровья и больших успехов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе беседы отметил, что в настоящее время конструктивные отношения, основанные на принципах добрососедства и взаимопонимания, обретают все более динамичный и поступательный характер. В продолжение беседы, подчеркнув важность гуманитарной составляющей партнерства, главы государств высказались за углубление отношений в этой области.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики, представляющим взаимный интерес.

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