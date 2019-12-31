|31.12.19 08:43
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Президенты Туркменистана и Узбекистана обменялись новогодними поздравлениями по телефону
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обменялись по телефону новогодними поздравлениями.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в свете реализации достигнутых ранее договоренностей. Лидеры государств отметили, что эффективность туркмено-узбекского взаимодействия сегодня обусловлена общностью интересов и наличием политической воли всемерно углублять сотрудничество.
Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Была подчеркнута приверженность сторон согласованному взаимодействию и обоюдной поддержке, как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, СНГ и других международных организаций.
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