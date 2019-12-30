Президент Туркменистана поощрил конноспортивную группу «Галкыныш»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где встретился с членами группы национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение»).

Группа, созданная в 2007 году по инициативе главы государства, является многократным победителем международных смотров и всемирных фестивалей циркового искусства. Поздравив коллектив с наступающим Новым годом, президент Туркменистана отметил, что «Галкыныш» осуществляет большую работу по развитию туркменских коневодческих традиций.

Члены группы выразили признательность президенту, а самые юные наездники прочитали стихотворения. Затем туркменский лидер вручил группе «Галкыныш» вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США за выдающиеся достижения.

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