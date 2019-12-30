На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 28 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 28 сделок на 1 миллион 426 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов закупили масло базовое, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из Азербайджана, ОАЭ, Пакистана, России и Турции была реализована пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства предприниматели из Великобритании, Канады, ОАЭ, Пакистана, России и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на 18 миллионов 850 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно на сумму свыше 254 тысяч манатов.

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