Туркменский парламент объявил общенациональный девиз 2020 года: «Туркменистан – родина нейтралитета»

Меджлис (парламент), поддерживая инициативу президента Гурбангулы Бердымухамедова, принял постановление, объявляющее 2020-й год Годом «Туркменистан – родина нейтралитета».

Документ принят в целях пропаганды проектов и программ, направленных на процветание страны, укрепление экономической мощи, улучшение условий жизни народа, разъяснение сути преобразований, внутренней и внешней политики государства, международных инициатив, а также в ознаменование 25-летия обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

В документе подчеркивается, что 12 декабря 1995 года – знаковая дата в исторической летописи Туркменистана, а нейтральный статус государства дважды признан соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Также в парламентском постановлении отмечается, что 12 декабря объявлен Генассамблеей ООН по инициативе Ашхабада Международным днем нейтралитета.

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