В МИД Туркменистана обсудили туркменское председательство в Международном фонде спасения Арала и итоги Каспийского экономического форума

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный итогам туркменского председательства в Международном фонде спасения Арала в 2017-2019 годах и первого Каспийского экономического форума. На встречу были приглашены туркменские послы в зарубежных странах, представители СМИ, а также студенты факультетов журналистики вузов страны.

На брифинге было подчеркнуто, что Туркменистан, занимая активную позицию в решении актуальных задач современности, выступает за расширение партнерства в формате ООН, Международного фонда спасения Арала и других международных организаций.

Вниманию участников брифинга также были представлены специальные выпуски информационных изданий, посвященные председательству Туркменистана в Международном фонде спасения Арала и первому Каспийскому экономическому форуму.

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