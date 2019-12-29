Туркменские паралимпийцы готовятся к Токио – 2020

На учебно-тренировочных сборах в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) прошел главный цикл подготовки лучших туркменских паралимпийцев к играм Токио – 2020.

Главный тренер сборной команды Национального паралимпийского комитета Туркменистана, заслуженный тренер страны Тахир Шохранов отметил прекрасные условия занятий на тренировочной базе спортивного клуба для лиц с ограниченными физическими возможностями. По его словам, успешное проведение такого рода учебно-тренировочных сборов для туркменских паралимпийцев стало возможным благодаря всемерной поддержке спортсменов с ограниченными физическими возможностями со стороны государства.

Двое туркменских спортсменов – мастеров пара-пауэрлифтинга сегодня практически уже завоевали путевки в Токио. Это мастера спорта Туркменистана международного класса Маягозель Экеева и Сергей Меладзе. Оба они имеют на своем счету множество медалей, завоеванных на престижных международных соревнованиях. Маягозель и Сергей успешно прошли три обязательных квалификационных этапа для участия в важнейших соревнованиях четырехлетия: чемпионат мира «Мехико – 2017», чемпионат Американского континента «Богота – 2018» и чемпионат мира «Нур-Султан – 2019». Сейчас им осталось лишь зафиксировать минимальный квалификационный норматив в одном из обязательных соревнований 2020 года, и они получат прямые путевки для выступления в Токио.

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