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28.12.19 08:09

В Туркменистане выходной день перенесен с 29 декабря на 31 декабря

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о переносе выходного дня по случаю празднования Нового года.

Документ предписывает перенести выходной день с 29 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года. Указом главы государства рабочий график 29 декабря 2019 года установлен в соответствии с рабочим графиком вторника. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа.

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