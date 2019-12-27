Президент Туркменистана посетил главную елку страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил новогоднее представление у главной елки страны, разделив с детворой радость встречи Нового года. Вместе с главой государства приехали члены туркменского правительства, руководители Меджлиса (парламента) и мэрии Ашхабада.

Туркменский лидер посмотрел выступления юных артистов, которые подготовили к этому дню концертные номера с песнями и танцами. В завершение представления Гурбангулы Бердымухамедов с детьми принял участие в хороводе вокруг новогодней елки. Затем глава государства поблагодарил детвору за замечательные выступления, поздравил их с Новым годом и подарил детям новогодние подарки. На память о событии президент Туркменистана сфотографировался с ребятами у главной елки страны. После этого Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуками приехал в Торгово-промышленную палату на новогоднее шоу, в котором приняли участие детские творческие коллективы, артисты цирка и эстрады.

Туркменский лидер обратился к участникам праздника с новогодним поздравлением. Как отметил президент, в Туркменистане реализуются комплексные программы для обеспечения счастливого детства и гармоничного развития молодежи, и грядущий год также обещает быть насыщенным на важные события в этой сфере.

«Достойно завершая год «Туркменистан – Родина процветания», мы смело беремся за новые масштабные проекты в различных отраслях, с верой в прекрасное будущее страны и с верой в подрастающее поколение», – подчеркнул глава государства.

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