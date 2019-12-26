В столице Туркменистана накануне Нового года справили новоселье 270 семей

В Ашхабаде состоялись церемонии сдачи в эксплуатацию четырех высотных домов в жилом массиве Мир-7/3 на юго-востоке столицы. Накануне Нового года 270 семей получили ключи от комфортабельных квартир с удобной планировкой и современным оборудованием для кухни. Подрядчики позаботились и о благоустройстве прилегающей территории. Здесь создана соответствующая социально-бытовая инфраструктура, проложена асфальтированная дорога, установлены системы освещения, высажены деревья и цветы.

У новогодней елки, установленной на площадке перед новостройками, развернулось праздничное представление. Зимнюю сказку местной детворе подарили театральные артисты в карнавальных костюмах. В завершение торжества новоселы и другие участники праздника высадили кустарники и деревья на территории, отведенной под зеленую зону.

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