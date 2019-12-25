В прикаспийском регионе Туркменистана открылось новое село

В Балканском велаяте (области) накануне Нового года состоялась праздничная церемония открытия нового села «Ровач» («Благополучное»). В торжествах приняли участие руководители администрации региона, депутаты Меджлиса (парламента), представители общественных организаций и местные жители.

Всего в новом селе возведены 268 трех- и четырехкомнатных комфортабельных домов. К каждому дому прирезан приусадебный участок для огорода, содержания домашнего скота и хозяйственных построек.

Также в новом селе построены детский сад на 160 мест, школа, рассчитанная на 320 учащихся, Дом культуры, торговый центр, Дом быта, здание сельсовета, отделение связи с АТС на 360 номеров, водоочистительная установка на 1000 кубометров в сутки и т. д. Возвели в селе и мечеть.

Генеральными подрядчиками строительства нового села стали местные подразделения производственного объединения «Balkangurluşyk» («Балканстрой»). Также, в строительстве приняли участие трест «Balkannebitgazgurluşyk» («Балканнефтегазстрой») и частные строительные предприятия – «Bagtyýar ýaşlar» («Счастливая молодежь») и «Sarydaş» («Желтый камень»).

© TURKMENISTAN.RU, 2019