Президент Туркменистана встретился с главой датской компании «Haldor Topsoe»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя датской компании «Haldor Topsoe» Бьерна Стефана Клаусена. Стороны обсудили работу промышленного комплекса в Ахалском велаяте (области) по производству синтетического бензина из природного газа, работающего по технологии, разработанной «Haldor Topsoe».

На встрече Бьерн Стефан Клаусен передал главе государства международные сертификаты, подтверждающие инновационный характер производства на предприятии. Первый сертификат присужден заводу Федерацией энергетической промышленности Дании. В нем отмечен высокий уровень экологических стандартов выпускаемой продукции. Также Академия инженеров-химиков Великобритании (IChemE) присудила заводу сертификат за совершенствование технологии TIGAS (получение синтетического бензина из природного газа).

Стороны также обменялись мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия в сфере реализации программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года. В ее рамках, отметил глава государства, предусматривается реализация мер, направленных на дальнейшее наращивание производственных мощностей отрасли.

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