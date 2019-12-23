На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 43 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 43 сделки на 41 миллион 574 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности и полипропилен, произведенные на полимерном заводе в Киянлы, а также карбамид (ГК «Туркменхимия») стали предметами сделок бизнесменов из Великобритании и России. Помимо этого, коммерсантам из Великобритании, Грузии, Китая, Киргизии, ОАЭ, Пакистана, США и Турции были реализованы хлопчатобумажная пряжа, сухой экстракт солодкового корня и лечебно-косметические средства.

За манатные средства предприниматели Великобритании, Казахстана, Канады, ОАЭ и России приобрели хлопчатобумажную пряжу и медицинские средства на 9 миллионов 400 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопковые линт и улюк на 3 миллиона 445 тысяч манатов.

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