В Ашхабаде состоялось возложение цветов к монументу первого президента Туркменистана

В парке «10 лет независимости» Ашхабада состоялась церемония возложения цветов к монументу первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова в связи с годовщиной его кончины.

В церемонии приняли участие представители Меджлиса (парламента), духовенства, общественных организаций, почетные старейшины, студенческая молодежь, жители и гости столицы.

Цветы к монументу Ниязова стали данью памяти и уважения выдающемуся туркменскому политическому деятелю, внесшему большой вклад в становление независимого Туркменского государства и признание мировым сообществом статуса постоянного нейтралитета страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2019